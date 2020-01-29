Sivas sigortasız yaşıyor Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre Sivas’ta ki konutların yüzde 60,5’inin deprem sigortası bulunmuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivas sigortasız yaşıyor Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre Sivas’ta ki konutların ...

İHA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre geçtiğimiz hafta Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin en fazla hissedildiği şehirlerden birisi olan Sivas'ta konutların yüzde 60,5'inin sigortası bulunmuyor.

Sivas sigortasız yaşıyor Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre Sivas’ta ki konutların yüzde 60,5’inin deprem sigortası bulunmuyor

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre geçtiğimiz hafta Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin en fazla hissedildiği şehirlerden birisi olan Sivas’ta konutların yüzde 60,5’inin sigortası bulunmuyor.
Sivas’taki konut sayısını 130 bin 140 olarak açıklayan DASK, yaşayan poliçe sayısının ise 51 bin 432 olduğunu duyurdu.
Kentte faaliyet gösteren sigortacı Bekir Tanyıldız, deprem sigortasının önemi hakkında açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı.
“İhmal edilip unutuluyor”
Türkiye’nin birçok ilinde deprem riskinin bulunduğunu söyleyen Tanyıldız, “Bu durumun hatırlanması birtakım acı gerçekleri de gün yüzüne çıkardı. Bunlardan en acısı ülke olarak depreme hazırlı olmayışımız. Yaşanan olayın acısını millet olarak yüreğimizde hissetmemizin yanı sıra ülke olarak deprem için de elimizden geleni yapmayı kendimize görev edinmeliyiz. Sigorta acenteliği üzerine faaliyet gösteren birisi olarak Sivas’ta yeteri kadar önemli görülmeyen DASK konusuna değinmeyi kendime görev biliyorum. DASK Sivas’ta yalnızca kamu kurumlarının zorunlu tuttuğu hallerde, resmi işlemler esnasında mecburi olduğu için yapılıyor. Zorunlu durumlar altında yapılan poliçelerin canlılığı bir yıl sürüyor daha sonra ise yenilemeleri ihmal edilip unutuluyor. Vatandaşımız evini teminat altında olsun diye sigorta yaptırmıyor. Burada önemli bir konu da şu: Deprem sigortası yaptırsa dahi DASK poliçesi sadece binanın bedelini ödüyor. Eşyaların ve emtianın bedeli teminat dışı kalıyor. Bunun için ayrıca yangın sigorta poliçesi yaptırması da gerekiyor” dedi.
“Köylerdeki binalar da DASK kapsamına alınmalı”
Sigorta denildiğinde sadece trafik ve kasko poliçelerinin düşünülmemesi gerektiğini belirten Tanyıldız, “Deprem ve yangın sigortası akıllara ancak böylesine felaketler sonrası geliyor. Vatandaşımızın bilgi eksikliği olduğu diğer bir konu da deprem ve yangın sigortalarının kapsamı. Deprem sigortasındaki teminat sadece doğal afet olması durumunda binanın bedeliyle alakalı iken yangın sigortası kapsamına binanıza bir aracın çarpması sonucu binanızın yıkılması girebiliyor ve yangın poliçeniz bu hasarı ödüyor. Bu kapsamda bilinmesi gereken bir diğer husus köy yerleşim yerlerindeki binaların DASK kapsamı dışında olduğu. Belediye denetimi olmadığından köyler kapsam dışı tutulmuştur. Son çıkan yönetmelikte köylerde yapılan binaların denetimini ve ruhsatlandırma işlemlerini il özel idaresi yapmaktadır. Ancak Elazığ ve Malatya’yı etkileyen büyük deprem göstermiştir ki köyde yaşayan vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için köylerdeki binalar da DASK kapsamına alınmalıdır” dedi.
Tanyıldız, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: “DASK kurumu, sigorta yaptıran vatandaşlarımızın biten poliçelerini yenilemesi için bir ay öncesinden SMS yoluyla bilgilendirme yapmakta, ayrıca 125 Alo DASK servisi tarafından da aranıp, bilgi verilmektedir. Tabii ki bu hizmetler vatandaşı acenteye yönlendirmekte. Asıl iş yine vatandaşlara düşmektedir. İşin özünde ‘zorunluydu yaptırdım, şimdi ne gerek var?’ diye düşünmek yatmaktadır. Bu ise tahmin edilenden çok daha ağır sonuçlar doğurmaktadır. Her şeyden önce bu düşünceden kurtulmak gerekmektedir. Evet önce insan sağlığı ama canımızdan sonra da mal varlığımız gelmektedir. Sigorta konusunda insanlarımızı daha çok bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda hepimizin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Özellikle acentelerin müşterilerine bu sigortalar hakkında daha geniş bilgi vermesi gerektiğini kanaatindeyim. Allah ulusumuza bir daha böyle bir doğal afet vermesin. Bizler ise gerekli önlemleri alıp, binalarımızı daha sağlam inşa edip deprem kuşağındaki coğrafyamızın risklerini anlayabilme bilinciyle gereken her şeyi yapmalıyız. Tüm milletimize geçmiş olsun diliyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

SİVAS

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonetten ekmek alan sevimli köpek, kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Kamyonetten ekmek alan sevimli köpek, kameraya ...
Sivas'tan deprem bölgesine 2 TIR'lık insani yardım
YEREL HABERLER Sivas'tan deprem bölgesine 2 TIR'lık insani yardım
Yardım tırları Elazığ ve Malatya için yola çıktı Sivas’ta vatandaşlar tarafından toplanan 2 tır yardım malzemesi Elazığ ve Malatya’ya götürülmek üzere yola çıktı
YEREL HABERLER Yardım tırları Elazığ ve Malatya için yola ...
Dipsiz Göl Şelalesi buz tuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
YEREL HABERLER Dipsiz Göl Şelalesi buz tuttu, ortaya kartpostallık ...
Sosyal medya bu kez birleştirdi Sivas’ta sosyal medya üzerinden "Gurbetten Zara'ya Sıla-i Rahim Yolculuğu" adı ile yaptıkları çağrıya 50 kişi katıldı.
YEREL HABERLER Sosyal medya bu kez birleştirdi Sivas’ta sosyal medya ...
Kurtların korkulu rüyası kangallar, Sibirya soğuklarında eğitiliyor Doğada kurtlara göz açtırmayan savaşçı Kangallar, Sibirya ile aynı iklimsel özellikleri taşıyan Sivas’taki Meraküm mevkisinde yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Kurtların korkulu rüyası kangallar, Sibirya ...
(ÖZEL) Futbolculardan depremzedeler için örnek davranış
YEREL HABERLER (ÖZEL) Futbolculardan depremzedeler için örnek ...
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ...
Rıza Çalımbay: “1 Puan galibiyet kadar önemli”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “1 Puan galibiyet kadar önemli”
İsmail Kartal: “1 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER İsmail Kartal: “1 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz”
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: 1-1
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: 1-1
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 ...
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 ...
Engelli derneğinden depremzedelere çocuk bezi yardımı
YEREL HABERLER Engelli derneğinden depremzedelere çocuk bezi yardımı
Sivas'ta deprem yardımları, tek çatı altında toplanacak
YEREL HABERLER Sivas'ta deprem yardımları, tek çatı altında ...
İki takımın taraftarları Kangalların yanında buluştu D.G. Sivasspor taraftarları, Çaykur Rizespor taraftarlarını Kangal Üretim Merkezi’nde ağırladı
YEREL HABERLER İki takımın taraftarları Kangalların yanında ...
Snowboard nefes kesti
YEREL HABERLER Snowboard nefes kesti
STSO'dan Sivasspor için yeni otobüs kampanyası
YEREL HABERLER STSO'dan Sivasspor için yeni otobüs kampanyası
Sivas'ta 'Sibirya' soğukları donduruyor
YEREL HABERLER Sivas'ta 'Sibirya' soğukları donduruyor
Sivas’ta görüler inşa edilecek Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Belediyecilik hizmetleriyle birlikte gönülleri de yapacağız”
YEREL HABERLER Sivas’ta görüler inşa edilecek Sivas Belediye Başkanı ...
Fanatik Fenomen Dişlerine Kavuşacak
YEREL HABERLER Fanatik Fenomen Dişlerine Kavuşacak
Buzla kaplanan süs havuzunun yüzeyini çekiç ve kürekle kırdılar Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle buz tutan süs havuzunun yüzeyini kürek ve çekiçle kırdılar
YEREL HABERLER Buzla kaplanan süs havuzunun yüzeyini çekiç ve ...
Genlik kampı sona erdi
YEREL HABERLER Genlik kampı sona erdi
Sivas'ın ayazına pekmezli çözüm Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, Sivaslılar tahin ve pekmez tüketerek ısınıyor
YEREL HABERLER Sivas'ın ayazına pekmezli çözüm Hava sıcaklığının ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X