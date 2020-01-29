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Çalımbay’dan VAR isyanı! Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Hep söylüyoruz faal hakemler şu ...

İHA

Sivasspor'un tecrübeli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Benim anlamadığım, hep söylüyoruz faal hakemler şu VAR'ın başına geçmesin. VAR kullanıldığı zaman çok çok iyi bir şey ama kullanmadığı zaman maalesef biz mağdur olduk bu sene" dedi.

Çalımbay’dan VAR isyanı! Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Hep söylüyoruz faal hakemler şu VAR’ın başına geçmesin” “Kone sakatlandı, 4 hafta yok! “Traore Bursaspor’la anlaştı”

Sivasspor’un tecrübeli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Benim anlamadığım, hep söylüyoruz faal hakemler şu VAR’ın başına geçmesin. VAR kullanıldığı zaman çok çok iyi bir şey ama kullanmadığı zaman maalesef biz mağdur olduk bu sene” dedi.
Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olacak olan lider Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Fernando katılmadı.

“Takım olarak zorlandık”
Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde geçen hafta oynadıkları Çaykur Rizespor maçına, ligin 20. haftasında oynayacakları Gaziantep maçına ve transfer çalışmalarına ilişkin konuştu. Çalımbay, 11 berabere biten Rize maçında zorlandıklarını söyleyerek; “Çaykur Rizespor maçı bize bazı şeyler gösterdi. Bizim artık maçlarımızın kolay olmayacağını ve çok zor geçeceğini gösterdi. Zaten hiç kolay bir maç yok bizim için. Biz hiçbir maça kolay bakmadık. Rizespor maçı biraz değişik bir maç oldu. İlk yarı biz istediğimiz şekilde yapamadık bazı şeyleri. Çünkü anormal şekilde kapandılar ve onu da çok iyi yapıyorlar. Hem bireysel olarak hem de takım olarak zorlandık. Ancak ikinci yarı biz golü yedikten sonra her türlü baskıyı kurduk. İstediğimiz pozisyonları yakaladık. Son dakika da olsa golümüzü attık. Girdiğimiz birçok pozisyon vardı” dedi.

“Bu konuda bayağı üzgünüz”
Rize maçında atılan golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesine tepki gösteren Çalımbay; “Hakem arkadaşımız süreyi biraz daha fazla tutabilirdi. Çünkü çok şey oldu. 6 tane oyuncu değişti, VAR’a gidildi, oyuncu çıkarken sorun yaşandı. Biraz daha fazla olabilirdi. Bunu avantaja çevirebilirdik. Bizim anlamadığımız şey hem Gençlerbirliği maçı olsun hem bu maç olsun, VAR’ın bize yaptığı aynı şekilde. Gençlerbirliği maçında da çizgiyi yanlış çizdiler, bunda da bana göre ofsaytla alakası olmayan bir karar verip golümüzü iptal ettiler. Orada yediğimiz gol, burada da attığımız gol VAR’dan döndü. Onun için bu konuda bayağı üzgünüz” ifadesini kullandı.

“Biz bu sene mağdur olduk”
Tecrübeli teknik adam Çalımbay, VAR’ın başına faal hakemlerin geçmemesini isteyerek, “Bir de benim anlamadığım, hep söylüyoruz faal hakemler şu VAR’ın başına geçmesin. Bir daha baksınlar, bir daha incelesinler. Bu kadar basit değil yani, bizim gördüğümüz kadarıyla ofsaytla alakası yok. Orada orta hakem vermiş, yan hakem bayrak kaldırmamış hiçbir şey yok. Aynısını bize Alanya maçında yapabilirlerdi. Biz golü atalım ondan sonra da VAR’a gidin. Neden onu yapmıyorsun da bunu yapıyorsun? VAR kullanıldığı zaman çok çok iyi bir şey ama kullanmadığı zaman maalesef biz mağdur olduk bu sene. Diğer takımlarda mağdur oldu, iyi bir şekilde kullanmak gerekiyor. Biz bunları kapattık, geçti gitti ama biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bizim önümüzde çok kritik maçlarımız var. Bu maçlar tabii ki Antep maçıyla başlıyor. Antep maçından mutlaka iyi dönmemiz gerekiyor, her şeyin farkındayız. Geçen hafta çok sakatımız ve cezalı arkadaşlarımız vardı. Onlarda bize katılacaklar, daha alternatifli bir kadroyla oraya gideceğiz” dedi.

“Kone 34 hafta yok!”
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Arouna Kone’nin sakatlandığını söyleyerek, “Kone’nin sakatlanması bizim için bir dezavantaj oldu. O da en az 34 hafta kesinlikle yok. O konudan dolayı üzgünüz. Şimdi tek yapacağımız şey oradan iyi şekilde dönmek, biz her şeyin farkındayız. Biraz önce arkadaşlarımızla da toplantı yaptık. Bu arada da kupa maçı var. İnşallah onun da zamanlamasını çok iyi yaparlarsa bize eğer perşembe, pazar maç oynatırlarsa sıkıntı yaşayabiliriz. İnşallah onun dengesini kurarlarsa hiçbir şey olmaz. Haftada 23 maç götürebiliriz” ifadesini kullandı.

“12 tane oyuncu getireceğiz”
Son olarak Çalımbay, transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya, “Şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşallah 12 tane oyuncu getireceğiz. Biz bir defans ve bir de öne oyuncu alacağız. Onun dışında yok. O da hem ligi hem kupayı götürmek istiyorsak iyi ve sağlam bir kadromuz olacak. Bugün Traore’de Bursaspor’la anlaştı. Ona da hayırlı olsun, inşallah orada çok başarılı olacaktır ve tekrar buraya dönecektir” cevabını verdi.

SİVAS

29 Ocak 2020 Çarşamba

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