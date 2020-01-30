Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

SÜPER Lig'de lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor, ligin 20'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas, top kapma ve taktik çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Fernando Andrade katılmadı. Kentte faaliyet gösteren özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin öğrencileri da antrenmanı ziyaret etti. Öğrenciler futbolcularla fotoğraf çektirdi. Öğrencilere yakından ilgilenen kırmızı-beyazlı futbolcular birlikte futbol oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

-Futbolcuların çocuklarla top oynaması

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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