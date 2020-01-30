Müftülük Kampı verimli geçti

Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından sömestir tatilinde düzenlenen gençlik kampına katılan öğrenciler İl Müftüsü Yusuf Akkuş’u makamında ziyaret etti.

Öğrencilere nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür eden Müftü Akkuş, “Gençlerin geleceğe yönelik iyi bir birey olarak yetiştirilebilmesi için elbette devletin, medya kuruluşlarının, okulun, ailenin ve çevrenin yapacağı bir takım görevler vardır. Sivas İl Müftülüğü olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde zaman zaman etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerin biri de ara tatilde gençlik kampı projesi idi. Kısa süreli olmasına rağmen mutfak atölyesi başta olmak üzere değerler eğitimi ve el sanatlarının da icra edildiği kamp eğitici, öğretici ve çok verimli geçti. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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