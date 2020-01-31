Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivas beyaza büründü, 662 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas’ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinden ...

İHA

Sivas’ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, 662 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.
Sivas'ta geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini arttırınca Sivaslılar güne beyaz örtü altında başladı. İl Özel İdaresi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Vatandaşlar karla kaplanan araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizledi. Sivas Belediyesi ekiplerinin cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Öte yandan kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

SİVAS

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor’a Kone şoku! 4 hafta yok
YEREL HABERLER Sivasspor’a Kone şoku! 4 hafta yok
Sivasspor’un transferi Camara, sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor’un transferi Camara, sağlık kontrolünden ...
Çalımbay’a sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Çalımbay’a sürpriz doğum günü
Savunma alanında bilim adamı yetiştirilecek Savunma sanayisi ve teknolojileri alanında ihtisaslaşacak olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk öğrencilerini alıyor
YEREL HABERLER Savunma alanında bilim adamı yetiştirilecek Savunma ...
Müftülük Kampı verimli geçti
YEREL HABERLER Müftülük Kampı verimli geçti
Sivasspor, Samba Camara’yı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Sivasspor, Samba Camara’yı kadrosuna kattı
Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü
Lider Sivasspor’da neşeli idman
YEREL HABERLER Lider Sivasspor’da neşeli idman
Sivas'ta jandarma operasyonları Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Ocak ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 152 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta jandarma operasyonları Sivas İl Jandarma ...
Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı
YEREL HABERLER Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı
Minik Toprak, depremzedelere oyuncak ve harçlığını gönderdi
YEREL HABERLER Minik Toprak, depremzedelere oyuncak ve harçlığını ...
Anadolu’nun nazar boncuğu adeta gözden kayboldu Sivas’ın Zara ilçesinde Turkuaz rengi ile dikkat çeken Kızılçan gölü, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle adeta gözden kayboldu
YEREL HABERLER Anadolu’nun nazar boncuğu adeta gözden ...
Koyunları kovalayarak başladı, şimdi madalyaya doymuyor Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çobanlık yaparak koşmaya başlayan genç sporcu, atletizm sporunda elde ettiği başarılarla ailesini gururlandırıyor
YEREL HABERLER Koyunları kovalayarak başladı, şimdi madalyaya ...
Sivasspor’da Camara an meselesi!
YEREL HABERLER Sivasspor’da Camara an meselesi!
Sivas patent başvurusunda son 25 yılın zirvesinde Sivas, 2019 yılında gerçekleştirdiği 30 patent başvurusuyla son 25 yılın en yüksek patent başvurusu sayısına ulaştı
YEREL HABERLER Sivas patent başvurusunda son 25 yılın ...
Rıza Çalımbay: Kritik maçlar oynayacağız
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Kritik maçlar oynayacağız
Çalımbay’dan VAR isyanı! Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Hep söylüyoruz faal hakemler şu VAR’ın başına geçmesin” “Kone sakatlandı, 4 hafta yok! “Traore Bursaspor’la anlaştı”
YEREL HABERLER Çalımbay’dan VAR isyanı! Sivasspor Teknik Direktörü ...
Abdou Razack Traore, Bursaspor'da
YEREL HABERLER Abdou Razack Traore, Bursaspor'da
Kangal Termik Santrali'nin bir ünitesinde üretim başladı
YEREL HABERLER Kangal Termik Santrali'nin bir ünitesinde üretim ...
AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından AFAD Gönüllülerine ilk Yardım eğitimi verildi.
YEREL HABERLER AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi Sivas ...
Hükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı Sivas Valiliği ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında ‘Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırmaya İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni’ gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Hükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına ...
Ninesi "Hakkımı helal etmem" dedi, Çeçenistan’dan Sivas’a kadar iz sürdü Çeçenistan’da yaşayan Tamarra Aliyeva, ninesinin; "Kardeşimi bulmazsan sana hakkımı helal etmem" demesi üzerine Sivas’a gelerek 25 yıldır aradığı akrabalarını buldu
YEREL HABERLER Ninesi "Hakkımı helal etmem" dedi, Çeçenistan’dan ...
Barajdaki balık kafesleri buzla kaplandı
YEREL HABERLER Barajdaki balık kafesleri buzla kaplandı
Özel İdare personeline ilk yardım eğitimi Sivas İl Özel İdaresi bünyesinde çalışmakta olan personele ilk yardım eğitimi veriliyor.
YEREL HABERLER Özel İdare personeline ilk yardım eğitimi Sivas İl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X