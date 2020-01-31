Sivas'ta, 662 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

SİVAS'ta, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından 662 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının eski 2 dereceye düştüğü Sivas'ta, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Kar nedeniyle köy ve mezradan oluşan 662 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına başladı.

SivasErzincan karayolunda ise kar ve tipinin etkili olması nedeni ile yol kontrollü olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.



SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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