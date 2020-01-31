Sivas Ticaret Borsası YGG ve AİK toplantısı yapıldı

Sivas Ticaret Borsası Kalite ve Akreditasyon sistemi kapsamında 2020 yılının ilk personel toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı, Sivas Ticaret Borsası toplantı salonunda Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu başkanlığında, Genel Sekreter Sema Görcün ve tüm personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) ve Akreditasyon İzleme Komitesi (AİK) Toplantısında, 2019 yılının değerlendirmesi yapılarak alınan kararlar gözden geçirildi. Kalite ve Akreditasyon sürecinde yapılan faaliyetlerin değerlendirmesi yapılarak, 20202023 yılı stratejik plana bağlı olarak yıllık çalışma planı personeller tarafından hazırlandı. Personel istek ve önerilerinin de görüşüldüğü toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.