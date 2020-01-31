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Çalımbay’dan maç saatine tepki Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Antalya’da 20.30’da bir ...

İHA

Lider Sivasspor'da Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile 6 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak olan maçın saatine tepki gösterdi.

Çalımbay’dan maç saatine tepki Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Antalya’da 20.30’da bir maç oynanmaz ” “Bizim düşüncemiz Çarşamba oynamak”

Lider Sivasspor’da Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile 6 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak olan maçın saatine tepki gösterdi.
Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olacak olan lider Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Fernando katılmadı. Kırmızıbeyazlılar öğleden sonra kara yolu ile Gaziantep’e giderek yarın yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

Camara ilk idmanına çıktı
Diğer yandan Sivasspor’un yeni transferi Fransız futbolcu Samba Camara, takımla beraber ilk idmana çıktı. Antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla kaynaştığı görülen Camara’nın idmandaki performansıo ise dikkatlerden kaçmadı.

“Bizim için önemli bir maç”
Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Gaziantep maçı ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının programına ilişkin konuştu.
Çalımbay, Gaziantep FK maçının kendileri açısından önemli olduğunu ifade ederek; “Gaziantep ile oynayacağımız maça karayolu ile gideceğimiz için mecburen hava şartlarından dolayı 2 gün önceden gitmemiz gerekiyor. Bizim için önemli bir maç. Zaten bütün maçlar çok önemli ama buradan mutlaka iyi şekilde dönmemiz gerekiyor. Bizi sevindiren olay tam olmamız arkadaşlarımızın. Bir tek Kone yok. Onun dışında bütün arkadaşlarımız hazır. İnşallah her şey daha iyi olacak, daha alternatifli bir kadro olacağız” dedi.

"Bizim canımızı sıkan kupa maçımız"
Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile 6 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak olan maçın saatine tepki göstererek, “Bizim canımızı sıkan kupa maçımız. Benim anlamadığım şey, Sivas’a karşı biraz daha anlayışlı davranırlarsa çok sevinirim. 20.30’da bir maç oynanmaz Antalya’da. 20.30’da oynadığın zaman Sivas’ı bilmiyorlar. Dün bütün uçaklar geri döndü buradan hava şartlarından dolayı. Biz o maçı 20.30’da oynayıp buraya gelirsek uçak iner veya inmez. Ondan 2 gün sonra da biz Başakşehir ile hayati maçımızı oynayacağız. Bu kadar kısa dönemde sıkıştırmaya gerek yok. Zaten zor çalışıyoruz. Şimdi Antep’e deplasmana gidiyoruz, geliyoruz Antalya’ya deplasmana gidiyoruz. Bir de bizim maçı Perşembe’ye almaları çok ilginç. Gece geleceğiz, ya da sabaha karşı. 1 gün idman yapacağız, sonra Başakşehir maçına çıkacağız. Bunu bir takımın kaldıracağını zannetmiyorum. Onun için biraz daha anlayışlı davranmaları gerekiyor. Biraz daha buradaki şartlara göre bizim maçlarımızı düzenlemeleri gerekiyor” ifadesini kullandı.

“Yaz olsa tamam”
Kışın Sivas’a hava şartlarından dolayı uçakların inmediğini vurgulayan Çalımbay, “Antalya’da yaz değil ki 20.30’da maç oynayasın. Yaz olsa tamam. Gündüz oynayalım. Maçımızı bitirelim uçağımıza atlayalım gelelim. Uçak inerse tabii hava şartlarına rağmen. 20.30’da maç oynayıp sabaha karşı buraya gelmek bizim için iyi bir şey değil. Gaziantep’ten Antalya’ya gitmek gibi bir programımız yok. Biz buraya geleceğiz. Gece geleceğiz, çalışacağız. İnşallah maç gününü ve saatini değiştirirlerse ona göre hareket edeceğiz” dedi.

“Yönetimimiz mutlaka müracaat yapacak”
Sivasspor yönetiminin federasyona müracaat yapacağını ifade eden Çalımbay, “Yönetimimiz mutlaka müracaat yapacak. Antalyaspor’da o saatte oynamak istemez. Belki onlar da karşı çıkacaklar. Bizim düşüncemiz çarşamba oynayıp, Pazar maçımızı oynamak. Başka bir düşüncemiz yok yani. Diğer türlü bizim için çok zor. Hem Başakşehir maçına istediğimiz şekilde hazırlanmamız sıfır. Hem de oradan sonra dönüşümüz büyük problem” diye konuştu.

“Skuletic’i aldık”
Çalımbay son olarak, transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya, “Camara ve Petar Skuletic tamam. Petar Skuletic buraya geliyor yolda, sağlık muayenesi olacak. Zaten kadroya mecbur almamız gerekiyor. Yatabare var sadece, başka forvetimiz yok. Oda orada katılacak. Biraz sıkıntılı haftalar geçireceğiz ama arkadaşlarımız da geldikten sonra tekrar eski kuvvetimize kavuşacağız takım olarak, oyuncu kadrosu olarak. Geniş ve daha alternatifli bir kadromuz olacak. O zaman daha rahat hareket edeceğiz. Petar Skuletic son transfer başka yok, bitti. Biz Volkan ve Furkan’ın gitmelerini istedik, gidip maç oynamalarını, tecrübe kazanmalarını çok istedik. Uygun olmadı onların ki o yüzden kaldılar” cevabını verdi.

SİVAS

30 Ocak 2020 Perşembe

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