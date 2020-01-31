Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 Yaralı Sivas’ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Sivas’ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 11.30 sıralarında SivasErzincan yolu Devlet Su İşleri üst geçitinde meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 42 EGJ 08 sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere çarpan otomobilde bulunan A.Ç., A.Ç. F.Ç ve şoför yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

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