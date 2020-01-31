Sivas’ın Zara ilçesi Korkut köyünde depremzedelere yardım için başlatılan kampanyayla 14 bin 600 TL toplandı.

Elazığ merkezli depremin ardından deprem zedelere yardımda bulunmak isteyen Zara ilçesinin Korkut köyünde yaşayan vatandaşlar, yardımlar için seferber oldu. Zara ilçesine bağlı Korkut köyü muhtarlığı tarafından başlatılan kampanyada köy halkından verilen destekle depremzedeler için 14 bin 600 TL bağış toplandı.

Gerçekleştirilen kampanya hakkında açıklama yapan Korkut Köyü Muhtarı Ahmet Akpınar; “Köy muhtarı olarak, azalarımla beraber bir karar aldık, yardım topladık. Elazığ İl Afet Müdürlüğü hesabına 14 bin 600 TL yatırdık” dedi.

Akpınar, “Köyümüzden az çok demeden katkı yapan köylülerimize teşekkür ediyorum. Herkes de yardımını yaptı, Allah hayırlarını kabul etsin” diye konuştu.

Akpınar, azaları ile birlikte bankaya giderek köyde yaşayan vatandaşların destekleriyle toplanan 14 bin 600 TL’yi Elazığ İl Afet Müdürlüğü hesabına yatırdı.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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