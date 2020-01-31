Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi

-DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupadaki Antalyaspor maçının perşembe günü oynanmasına tepki göstererek, "Maçımızı perşembe gününe almaları ilginç. Zaten 2 gün var, sabaha karşı geleceğiz. Antrenman yapacağız ve sonra Başakşehir maçına çıkacağız, bunu bir takımın kaldıracağını zannetmiyorum. Onun için biraz daha anlayışlı davranmaları gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalımbay, kupada ve ligdeki fikstüre tepki gösterdi. Maç saatleri konusunda Sivas´a karşı biraz daha anlayışlı davranılmasını isteyen Çalımbay, "Antalya'da saat 20.30´da bir maç oynanmaz. Sivas'ı bilmiyorlar, dün hava şartlarından dolayı bütün uçaklar buradan geri döndü. O maçı saat 20.30´da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez bir sürü şey olur. Ondan sonra da biz 2 gün sonra Medipol Başakşehir ile hayati maçımızı oynuyoruz. Bu kadar kısa dönemde fikstürü sıkıştırmaya gerek yok. Bizi böyle zor bir durumda bırakmaya gerek yok. Zaten zor şartlar altında çalışıyoruz" diye konuştu.

"DEĞİŞİKLİK TALEP EDECEĞİZ"

Ligde Gaziantep deplasmanından sonra Ziraat Türkiye Kupası için Antalya deplasmanına gideceklerini ifade eden Çalımbay, "Maçımızı perşembe gününe almaları ilginç. Zaten 2 gün var, sabaha karşı geleceğiz. Antrenman yapacağız ve sonra Başakşehir maçına çıkacağız, bunu bir takımın kaldıracağını zannetmiyorum. Onun için biraz daha anlayışlı davranmaları gerekiyor. Biraz da buradaki şartlara bakıp bizim maçları düzenlemeleri gerekiyor. Antalya'da yaz değil ki saat 20.30´da maç oynayalım. Yaz olsa 20.30´da oynayalım. Gündüz oynayalım maçımızı bitirelim, uçağımıza atlayıp gelelim. Tabii uçak buraya hava şartlarından dolayı inerse. Akşam maç oynayıp, gece buraya gelip tekrar maç oynamamız iyi bir şey değil. Böyle bir zorluğa çıkamayız. O zaman da mecburen kadroda rotasyon yapmamız gerekiyor, bu da bizim aleyhimize oluyor. Kupada maç saatinin ve gününün çarşamba olarak değiştirilmesini talep edeceğiz. Yönetim bu konuda değişiklik teklifinde bulunacak" dedi.

"SKULETİC KADRODA OLACAK"

Transfer çalışmaları kapsamında daha önce Gençlerbirliği´nde forma giyen Montpellier´in forvet oyuncusu Petar Skuletic ile anlaşma sağladıklarını dile getiren Çalımbay, "Skuletic, Sivas´a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek. Ondan sonra da Gaziantep'e gelip takıma katılacak. Çünkü kadromuzda forvet olarak sadece Yatabare kaldı. Sıkıntılı haftalar geçireceğiz ama arkadaşlarımız da geldikten sonra takım ve oyuncu kadrosu olarak tekrar eski hüviyetimize kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçı için öğleden sonra karayolu ile Gaziantep'e gidecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

Antrenmandan detaylar



SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.