Sivasspor, Gaziantep’e gitti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in lideri Sivasspor, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maç için Gaziantep’e hareket etti.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından öğleden sonra Sivas’tan ayrılarak kara yoluyla Gaziantep'e gitti. Kırmızıbeyazlı ekip yarın Gaziantep'te yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor, pazar günü saat 16.00'da Kalyon Stadyumu’nda mücadele edecek. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.