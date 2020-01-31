Skuletic resmen Sivasspor’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Skuletic resmen Sivasspor’da

İHA

DG Sivasspor, Sırp golcü Petar Skuletic'i renklerine bağladı.

Skuletic resmen Sivasspor’da

DG Sivasspor, Sırp golcü Petar Skuletic’i renklerine bağladı.
Süper Lig lideri Sivasspor, Fransız ekibi Montpellier forması giyen forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Petar Skuletic’e Sivas’a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz” ifadesi kullanıldı.
Kırmızıbeyazlı kulüp ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin, Claudemir ve Samba Camara renklerine bağlamıştı.
Diğer yandan kariyerinde 242 maça çıkan Petar Skuletic, 70 kez gol atarken, 26 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Skuletic, 2 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, 13 bin 898 dakika sahada ter döktü.

SİVAS

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta, STK'lardan Kudüs tepkisi
YEREL HABERLER Sivas'ta, STK'lardan Kudüs tepkisi
Sivasspor, Petar Skuletic'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Sivasspor, Petar Skuletic'i kadrosuna kattı
Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
Esnafın bağışladığı meyve ve sebze yüzleri güldürdü Bir esnaf Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği'ne meyve ve sebze bağışladı
YEREL HABERLER Esnafın bağışladığı meyve ve sebze yüzleri ...
Ekipler aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Ekipler aralıksız çalışıyor
Sivas’tan Yüzyılın Anlaşması'na tepki Sivas’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Yüzyılın Anlaşması’na tepki gösterdi
YEREL HABERLER Sivas’tan Yüzyılın Anlaşması'na tepki Sivas’ta ...
Sivasspor, Gaziantep’e gitti
YEREL HABERLER Sivasspor, Gaziantep’e gitti
Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı Sivas’ta park halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç, vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpü ile söndürdü.
YEREL HABERLER Park halindeki hafif ticari araç alev alev ...
Yıldızdağı kara doydu
YEREL HABERLER Yıldızdağı kara doydu
Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi
Köylüler, depremzedeler için 14 bin 600 TL topladı Sivas’ın Zara ilçesi Korkut köyünde depremzedelere yardım için başlatılan kampanyayla 14 bin 600 TL toplandı.
YEREL HABERLER Köylüler, depremzedeler için 14 bin 600 TL ...
Tipi kazaya neden oldu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tipi kazaya neden oldu: 4 yaralı
Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 Yaralı Sivas’ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 ...
Çalımbay’dan maç saatine tepki Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Antalya’da 20.30’da bir maç oynanmaz ” “Bizim düşüncemiz Çarşamba oynamak”
YEREL HABERLER Çalımbay’dan maç saatine tepki Sivasspor Teknik ...
Sivas Ticaret Borsası YGG ve AİK toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sivas Ticaret Borsası YGG ve AİK toplantısı yapıldı
Erdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasını kaldırdığı Kılıç, tahliye edildi
YEREL HABERLER Erdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasını ...
Madimak hükümlüsü Kılıç, tahliye edildi
YEREL HABERLER Madimak hükümlüsü Kılıç, tahliye edildi
Sivas’ta tütün operasyonu Sivas'ın ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak 396 dal dolu makaron, 14 bin 800 boş makoron ve 45 bin 485 gram kıyılmış tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Sivas’ta tütün operasyonu Sivas'ın ilçelerinde polis ...
Sivas'ta, 662 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Sivas'ta, 662 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
Bisiklet hırsızları yakayı ele verdi Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir iş yerinden; bisiklet, set üstü ocak ve çeşitli ürünler çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.
YEREL HABERLER Bisiklet hırsızları yakayı ele verdi Sivas’ın ...
Sivas’ta araç sayısı 161 bine dayandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta 2019 yılında bulunan motorlu kara taşıtı sayısı önceki yıla göre 536 adet artarak 160 bin 963’e yükseldi
YEREL HABERLER Sivas’ta araç sayısı 161 bine dayandı Türkiye ...
Sivas'ta kurulan şirket sayısı azaldı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) derlenen bilgilere göre Sivas’ta 2019 yılında kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre 54 adet azalarak 238’e geriledi
YEREL HABERLER Sivas'ta kurulan şirket sayısı azaldı Türkiye Odalar ...
Sivas beyaza büründü, 662 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas’ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, 662 köy yolunu araç ulaşımına kapattı
YEREL HABERLER Sivas beyaza büründü, 662 köy yolu ulaşıma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X