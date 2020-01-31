Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı

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GürünSivas ile MalatyaKayseri karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı

İl genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gürün ilçesinde etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle GürünSivas ve MalatyaKayseri karayolları ulaşıma kapandı. Polis ekiplerinin araç geçişlerine izin vermedi karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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