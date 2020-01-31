Tipi sürücülere zor anlar yaşattı Sivas-Malatya karayolunun bin 750 rakımlı Yağdonduran geçidinde etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

SivasMalatya karayolunun bin 750 rakımlı rakımlı Yağdonduran geçidinde etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı bir çok yeri beyaza bürüdü. Sivas Malatya karayolu üzerinde bulunan Bin 750 rakımlı Yağdonduran geçidinde tipinin etkisiyle araçlar mahsur kaldı. Etkisini hissettiren tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Ulaşıma yaklaşık 3 saattir kapalı olan SivasMalatya karayolunda ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.
SİVAS
30 Ocak 2020 Perşembe
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