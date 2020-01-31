Yıldız Dağı'nda araçlar kara gömüldü

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SİVAS Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı zirvede 1,5 metreye ulaştı, park halindeki araçlar da kara gömüldü.

Kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kayak merkezindeki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti, zirveye yakın noktalarda ise 1,5 metreye ulaştı. Yağış nedeniyle merkezde park halindeki araçlar kar altında kaldı. Sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan merkezde kayakseverler yağan kar altında doyasıya eğlendi.



SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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