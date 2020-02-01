Okul bahçelerinde kar temizliği

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20192020 EğitimÖğretim yılının ikinci yarısı Pazartesi günü başlayacak. Bu süreçte Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okul bahçelerinde oluşan kar birikintileri Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından temizleniyor.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatlarıyla Sivas Belediyesine bağlı tüm ekipler bu çerçevede 20192020 EğitimÖğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerin zorluk yaşamaması amacıyla okul bahçelerinde kar temizleme çalışması gerçekleştiriliyor. Şehir merkezindeki okullarda yapılan çalışmalar neticesinde kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiş olacak.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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