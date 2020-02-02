Aşık Veysel’in kızı hayatını kaybetti

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Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun en büyük kızı Zehra Başer, 85 yaşında Ankara’da kaldığı bakımevinde hayatını kaybetti.

Şatıroğlu ailesini ve sevenlerini üzen ölüm haberini Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, sosyal medya hesabından duyurdu. Aşık Veysel Şatıroğlu’nun kızı Zehra Başer’in cenazesinin yarın saat 23.00'da Ankara'da bulunan dernek binasından kaldırılarak, Sivrialan köyüne getirileceği öğrenildi. Cenaze, sabah saat 09.00’da yapılan törenin ardından köy mezarlığına defnedilecek.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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