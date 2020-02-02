Kuş donarak ölse de yaptığı hareket yürekleri ısıttı

Sivas’ta bir şoförün donan kuşu kurtarmak için verdiği mücadele yürekleri ısıttı.

ŞarkışlaKayseri yolu üzerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sürgün nedeniyle bazı tır sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. İlerlemekte zorluk çeken tır sürücüsü Ömer Özdemir, sürgünün şiddetini azaltması için yol kenarında beklediği sırada kar üzerinde hareketsiz yatan küçük bir kuş gördü. Ufak kuşun şiddetli rüzgar ile savrularak yere düştüğünü ve soğuk hava nedeniyle de donduğunu düşünen Özdemir, kuşu alarak aracının içinde kalorifere tutarak ısıtmaya çalıştı. Özdemir, yaptığı hareketle yürekleri ısıtsa da kuş öldü. Özdemir, kuşun öldüğünü fark edince hüzünlendi. Daha sonra Özdemir, telef olan kuşu kara gömerek olay yerinden uzaklaştı.

Ömer Özdemir yaptığı açıklamada, ufak kuşun soğuktan donduğunu belirterek, “Daha sıcacık. Rüzgar karın üzerine attı. Kalorifere getirip yaşatmaya çalıştım ama sanırım ölmüş” dedi.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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