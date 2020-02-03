Ulaş’ta karla mücadele Yoğun kar yağışından etkilenen Sivas’ın Ulaş ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

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Yoğun kar yağışından etkilenen Sivas’ın Ulaş ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Sivas’ta kar yağışından en çok etkilenen ilçelerden birisi Ulaş ilçesi oldu. İlk gönden itibaren karla mücadele çalışmalarına başlayan Ulaş Belediyesi ekipleri, bağlı tüm köy ve mahalle yollarını açmayı başardı. Sömestre tatilinin sona ermesi dolayısı ile okul bahçelerindeki karlar temizlendi. Kamu kurum ve kuruluşlarının bahçeleri de ulaşıma açık hale getirildi.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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