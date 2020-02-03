Sivasspor’un serisi sona erdi

Lider DG Sivasspor, Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK’ya 51 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Sivas ekibinin 11 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Ligde son yenilgisini ilk devrenin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray karşısında 32’lik sonuçla alan Sivasspor, 11 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti. Ligin 9. haftasında sahasında Antalyaspor’u 21 mağlup ederek yenilmezlik serisi başlatan kırmızıbeyazlılar, bu periyotta Denizlispor ve Konyaspor’u 20, Kayserispor’u 41, Kasımpaşa’yı 20, Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe’yi de 31 yenmişti. Gençlerbirliği ile deplasmanda 22 berabere kalan DG Sivasspor, Göztepe’yi 10, Beşiktaş’ı 21 mağlup ederken, Çaykur Rizespor ile de 11 berabere kalmıştı. Yiğidolar, Süper Lig’in 20. haftasında ise deplasmanda 51 mağlup olduğu Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini sürdüremedi. Öte yandan DG Sivasspor, ligin 21. haftasında kendi seyircisi önünde Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. 9 Şubat Pazar günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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