Üç diyaliz hastasına 6 saatlik çalışma ile ulaşıldı Sivas’ta köylerinde rahatsızlanan 3 diyaliz hastası ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürülebildi

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Sivas’ta köylerinde rahatsızlanan 3 diyaliz hastası ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürülebildi.



Sivas’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ile birlikte merkeze bağlı Gazi ve Yakupoğlan köyünün yolları kapandı. Gazi ve Yakupoğlan köylerinde yaşayan 3 diyaliz hastası rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kapalı köy yollarından dolayı ilerlemekte güçlük çeken Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) hastalara 4X4 ambulans ile 6 saatlik çalışmanın sonunda ulaşabildi. Daha sonra hastalar ilk müdahalenin ardından ekipler tarafından alınarak kentte bulunan hastanelere götürüldü.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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ÖĞLE 12:50

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