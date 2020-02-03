Sivas’ta kent merkezinde buz sarkıtları

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Sivas’ta etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde buz sarkıtları oluştu. Kentte etkisini hissettiren soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Sivas'ta kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini gösterdi. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Akan su damlaları dondu. Ortaya buz sarkıtları çıktı.

Şubat ayının sert ve soğuk geçtiğini belirten İhsan Tanlı, “Damların üzerinden buz sarkıtları sarkıyor, memleketimizin şu anlarda en soğuk ve şiddetli zamanları aralık ayına kadar pek kış görünmedi ama bundan sonra kış soğuk geçiyor” dedi.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

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