İl Genel Meclisi Toplandı Sivas İl Genel Meclisi, Şubat ayı toplantılarının ilk oturumunu İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi

Sivas İl Genel Meclisi üyeleri, 2020 yılı Şubat ayı toplantıları için bir araya geldi. Şubat oturumlarının ilki, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Oturum, divan katipleri tarafından Ocak ayı il genel meclisi ve il encümeni karar özetlerinin okunması ile başladı.

Hafta boyunca devam edecek olan birleşimlerin açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, toplantılarda birçok gündem maddesinin ele alınacağını belirterek, meclis çalışmalarının hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna, Çevre ve Sağlık Komisyonuna, Gençlik ve Spor Komisyonuna, Tarım ve Orman Komisyonuna, Hukuk Komisyonuna, İçişleri Komisyonuna, Plan ve Bütçe Komisyonuna, Araştırma ve İnceleme Komisyonuna ve Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonuna havale edilen konular görüşülerek karara bağlanacak.

Toplantılarda ayrıca İl Özel İdaresine ait misafirhane ve Sıcak Çermik mevkiindeki sosyal tesislerin 2020 yılı konaklama bedeli ile termal evlerin tahsis süreleri belirlenecek. Diğer yandan; Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen Sivas SODES Güdümlü Programı kapsamında Sivas İl Özel İdaresi adına “Sivas Engelli Aktif Yaşam Merkezi Projesi” başlıklı proje başvurusunda bulunulması, başarılı olması durumunda uygulanması, imza yetkisi verilmesi ve eş finansman sağlanması konusu da görüşülecek.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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