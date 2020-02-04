Sivas'ın İmranlı ilçesinde okullara kar tatili

- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Zara ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçe sakinleri yollarda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler zor anlar yaşadı, esnaf ise karla kapanan iş yerlerinin önünü açmakta güçlük çekti.

lçe Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olaylarını dikkate alarak okulları bugün geçerli olmak üzere 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi. İl genelinde ise kar nedeniyle 202 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

ZARA'DA TAŞIMALI EĞİTİME TATİL

Kar yağışı ayrıca Zara ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. İlçe Kaymakamlığı ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verdi.



SİVAS 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:01

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.