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Ölen yavrusunu kendisi gömen köpek, duygulandırdı

DHA

SİVAS'ın Divriği ilçesinde Kangal kırması diye tabir edilen bir köpeğin ölen yavrularından birini patileri ile çukur kazarak gömmesi, izleyenleri duygulandırdı.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde Kangal kırması diye tabir edilen bir köpeğin ölen yavrularından birini patileri ile çukur kazarak gömmesi, izleyenleri duygulandırdı.
İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akçaağıl köyünde Faruk Polat'ın sahibi olduğu Kangal kırması dişi köpek, 9 yavru dünyaya getirdi. Ancak yavrulardan bir kısmı soğuğun da etkisi ile öldü. Polat, sabah doğum yapan köpeğin ölen yavrularını gömmek üzere bir çuvala koydu. Ancak kendisini takip eden anne köpek, ölü yavrularından birini ağzına aldıktan sonra bir süre gezindi ve ardından patileri ile çukur kazarak toprağa gömdü. Daha sonra ölen yavrusunun üzerini kapatan anne köpek, sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise izleyenleri duygulandırdı. Polat, anne köpeğin yavrularını kendisinin gömmeye çalışmasını hüzünle takip ettiklerini söyledi.

SİVAS

04 Şubat 2020 Salı

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