Sivas’ın genel nüfusu azaldı, merkez nüfusu arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Sivas’ın nüfusu 2019 yılında bir önceki yıla göre 7 bin 652 kişi azalarak 638 bin 956’ya kişiye geriledi, merkez ilçe nüfusu ise arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları”nı açıkladı. TÜİK verilerine göre 2018 nüfusu 646 bin 608 kişi olan Sivas’ın 2019 nüfusu 7 bin 652 kişi azalarak 638 bin 956’ya geriledi.

Merkez arttı, köyler azaldı

Sivas’ta il ve ilçe merkezlerinin nüfusu artarken belde ve köylerin nüfusunun azaldığı dikkatlerden kaçmadı. 2018 yılında 470 bin 589 olan 2018 yılı il ve ilçe merkezleri nüfusu 2019 yılında 475 bin 643’e yükseldi. 2018’de 176 bin 19 olan belde ve köy nüfusu ise 12 bin 706 kişi azalarak 163 bin 313’e geriledi.

20172018 döneminde Sivas’ın yıllık nüfus artış hızı binde 39,9 iken 20182019 döneminde bu oran binde 11,9 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK; il ve cinsiyete göre il/ilçe merkezi ile belde/köy nüfusu ve nüfus yoğunluğuna ilişkin verileri de paylaştı. TÜİK; Sivas’ta yaşayan 638 bin 956 kişinin 319 bin 624’ünün erkek, 319 bin 332’sinin ise kadın olduğunu açıkladı. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 108 kişi iken Sivas’ta 22 olarak kayıtlara geçti.

Yabancı nüfus arttı

TÜİK; illere ve cinsiyete göre yabancı nüfus sayısına ilişkin verileri de kamuoyu ile paylaştı. 2018’de 5 bin 438 kişi olarak açıklanan Sivas’ta yaşayan yabancı nüfus sayısı 2019’da 6 bin 157 kişiye yükseldi. Yabancıların 3 bin 117’sini erkek, 3 bin 40’ını da kadın nüfus oluşturdu.

SİVAS 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:01

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.