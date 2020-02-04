Sivas için turuncu uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Sivas için turuncu koda kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, Sivas’ta 5 Şubat Çarşamba günü saat 08.00 sularında başlayacak kuvvetli ve yer yer tam fırtınanın 6 Şubat Perşembe günü gece yarısına kadar etkili olacağı belirtildi. Vatandaşlar; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara kaşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

SİVAS 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:06

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