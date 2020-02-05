Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışta

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Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Sivasspor Medipol Başakşehir müsabakasının biletleri satışa çıktı.

Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor’da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve cuma gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.

Bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP) 54 TL

2. Kategori (Maraton) 27,5 TL

3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL

Misafir tribünü 17,5 TL

SİVAS 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

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