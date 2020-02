Beş aylık bebekteki 12 cm'lik kist operasyonla alındı

Sivas’ta beş aylık bebekten 12 cm çapında kistik kitle alındı.

Sivas Medicana Hastanesinde doğum öncesi ultrasonografi kontrolleri yapılan bir anne adayının karnındaki bebeğin yumurtalıklarında kist tespit edildi. Doğum sürecinde bebekteki kitle takibe alındı. Doğum sonrası 5 aylık olan bebekte 12 cm’ye ulaşan kistik kitle başarılı bir operasyonla alındı. Bebek operasyondan bir gün sonra taburcu edildi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, “Hastanemizde opere ettiğimiz 5 aylık hastamızın doğum öncesi yapılan ultrasonografilerinde karın içi kistik kitle tespit edilmişti. Doğum sonrasında kistik kitle takibe alındı. Boyutunun 12 cm çapa kadar ulaşması üzerine cerrahi planlandı. Operasyonda sağ yumurtalıktan köken alan, makroskobik görüntüsü kistik teratom ile uyumlu olan kistik yapı eksize edildi. Hastamız ameliyattan bir gün sonra şifa ile taburcu edildi” dedi.

Dr. Aluç, doğum öncesi dönemde ultrasonografinin rutin olarak uygulanmaya başlanmasının ardından yenidoğan dönemindeki over kistlerinin saptanma oranının arttığını belirterek, “Over kistleri yenidoğan döneminde karın içi kistik oluşumlar içerisinde en sık görülenidir. Yenidoğan over kistleri yaklaşık yüzde 30 oranında ve her iki overde eşit sıklıkta, nadiren her iki yumurtalıkta da görülür ve genelde asemptomatikdir. Büyük kistlerde ise torsiyon veya kanama, kitle basısına bağlı solunum sıkıntısı ve barsak tıkanıklığı gibi ortaya çıkan klinik bulgular başvuru nedenidir. Over kisti oluşumunda genellikle aşırı miktarda anneye bağlı hormon salınması sorumlu tutulmaktadır. Yeni doğan over kistlerinde tedavi planı kistin boyutlarına göre değişir. Çapı 5 cm’den küçük olan kistlere konservatif tedavi, daha büyük çaplı over kistlerinde ise komplikasyon riski nedeniyle cerrahi tedavi önerilmektedir” diye konuştu.

