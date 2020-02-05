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Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

İHA

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla tamamladı.

Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla tamamladı.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Antrenmana sakatlığı devam eden Arouna Kone, Emre Kılınç ve Marcelo katılmazken, tedavisini tamamlayıp Sivas’a dönen Fernando ise takımla beraber çalışmalara başladı.
Sivasspor öğleden sonra özel uçakla Antalya’ya giderecek kampa girecek.
Antalyaspor Sivasspor mücadelesi yarın saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

SİVAS

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:05
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  • İKİNDİ 15:36
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