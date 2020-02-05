Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

-SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri ile dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmana, salonda çalışan Emre ve Marcelo katılmazken, sakatlığı nedeniyle tedavi için yurt dışında olan Arouna Kone'nin ise bugün Sivas'a geleceği öğrenildi. Kırmızı beyazlı ekip antrenmanın ardından öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler



SİVAS 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:05

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