Tokatlı şehidin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN'daki çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi Tokat'taki hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi, memleketi Tokat'taki hava muhalefeti nedeniyle askeri uçakla Sivas'a getirildi. Cenazeyi Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve il protokolü üyeleri karşıladı. Askeri uçaktan indirilen şehit Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi Sivas Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak karayolu ile memleketi Tokat'a gönderildi.

Şehidin cenazesi ikindi namazının ardından Almus ilçesi Çevreli beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.



SİVAS 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.