Taşımalı eğitime kar tatili

'Babam ve ben'

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Sivas’ın Gemerek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.

Sivas’ın Gemerek İlçesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için taşımalı eğitime yarım gün ara verildi. İlçe kaymakamlığının kararı ile taşımalı olarak eğitim gören öğrenciler öğleden sonra evlerine geri döndü.

SİVAS 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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