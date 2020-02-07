Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar bolluğu

SİVAS'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreye yükseldi.

Kent merkezine 58 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'nin en genç ve yeni kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı'nda aralıklarla etkili olan yağış nedeni ile kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1,5 metreye, pist bölümünde ise 1 metreye kadar ulaştı. Özellikle hafta sonları çevre illerden gelen kayak severlerin ilgi gösterdiği merkez, bu yol yeterli yağış nedeni ile en hareketli dönemini geçiriyor. 2552 rakımlı Yıldız Dağı'nın yamacında kurulan tesis, hafta sonu misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Tesis ayrıca 26-28 Şubat tarihleri arasında Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonasına da ev sahipliği yapacak.

Öte yandan aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeni ile il genelinde 123 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Özel İdare ekipleri kapalı yolların tekrar açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



SİVAS 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

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YATSI 19:24

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