Sivasspor'da Skuletic’in parmağı kırıldı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final il maçında DG Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 00 golsüz biten maçta Sivasspor’un yeni transferi Skuletic’in parmağının kırıldığı öğrenildi.

Devre arası transfer döneminde Sivasspor’a gelen Skuletic’in dün oynanan kupa maçında el parmağının kırıldığı için bugün ameliyat olacağı öğrenildi. Skuletic’in Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanacak olan maçta dinlendirileceği kaydedildi.

32 yaşındaki forvet oyuncusu Skuletic’in parmağındaki kırık sebebiyle Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor.

SİVAS 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.