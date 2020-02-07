Çalındığı düşünülen ineklerin firar ettiği anlaşıldı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 3 gün önce ahırdan çalındıkları düşünülen 2 adet büyükbaş hayvan 7 kilo metre uzaklıkta başıboş gezerken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Çataloluk köyü Serpinti mezrasında meydana geldi. Üç gün önce Gülçiçek Balın, kendisine ait ahıra girdiğinde iki ineğinin yerinde olmadığını fark etti. Balın, ineklerinin çalındığını düşünerek jandarma ekiplerinden yardım istedi. Çalındığı düşünülen ineklerin bulunması için inceleme başlatıldı. İnekler aranırken 3 gün sonra ahırdan 7 kilo metre uzaklıkta 2 başı boş inek fark edildi. İneklerin Balın’a ait kayıp inekler olduğu anlaşıldı.

Hırsızlık şüphesi

Köy muhtarı Osman Güleç ve bir grup köy sakinin geç saatlerde köy merkezine gittikleri esnada yolda iki adet hayvan gördüklerini ve karanlıktan yaralanıp yoldan kaçan bir kişi fark ettiklerini söylediler. Yolda gördükleri iki adet büyükbaş hayvanın Serpinti mezrasından çalınan hayvanların olabileceği ihtimali ile jandarmaya haber verdiklerini söyleyen Güleç, olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin yaptığı incelmenin ardından, bulunan hayvanların Gülçiçek Balın’a ait olduğu tespit ettiler” dedi. Büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

SİVAS 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:03

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