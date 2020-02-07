kalorifer ve kalorifer peteği çalan hırsızlar yakalandı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kalorifer ve kalorifer peteği çalan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kalorifer ve kalorifer peteği çalan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sivas’ın Şarkışla İlçesinde geçtiğimiz Salı günü günü işyerinden ve kurumdan hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlar tarafından çalınan 2 adet demir kalorifer ve 8 adet kalorifer peteği satılmadan ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şahıs hakkında işlem yapıldıktan sonra şahıslar savcılığa sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları olup Mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

SİVAS 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:03

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