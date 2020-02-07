Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

'Babam ve ben'

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SİVAS'ta, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfıra düştüğü kentte akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüye bürünen tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşurken halk bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazıları ise kent meydanında kar topu oynayarak yağışın keyfini çıkardı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.



SİVAS 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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