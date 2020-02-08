Meclis üyesinden Yunan vekile Tokat gibi cevap Sivas İl Genel Meclisi üyesi Faruk Gülhan’ın meclis toplantısında, Türk Bayrağını Yırtan Yunan Milletvekilini hedef alan konuşması ilgi odağı oldu

Sivas İl Genel Meclisi üyesi Faruk Gülhan’ın meclis toplantısında, Türk Bayrağını Yırtan Yunan Milletvekilini hedef alan konuşması ilgi odağı oldu.

Sivas İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, başkanlığında gerçekleştirildi. Yapılan oturumlarda bir çok gündem maddesi masaya yatırıldı. Toplantı da İdlib'te şehit olan askerlere ve Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde ki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dilendi. Toplantılara, Yıldızeli İl Genel Meclis Üyesi Faruk Gülhan’ın, Türk Bayrağını Yırtan Yunan Milletvekili Loannis Lagos'a gösterdiği tepki damga vurdu. Gülhan’ın, Yunan vekili hedef alan konuşmaları sosyal medyada vatandaşlar tarafından defalarca paylaşıldı.

Gülhan konuşmasında, "Parlamento da seçilenlerin görevinin hizmet etmektir. Bir başkasının manevi değerlerine saldırmanın kitleleri kutuplaştırarak ırkçı yaklaşımlarla kötülüğe sürüklemek değildir. Bir ülkenin bayrağına saldırı yapmak kendi bayrağının kıymetini bilmeyenler içindir. Bayrağını canını sevecek kadar seven bir milletin bayrağına saldırı yapan ırkçı haddini bilmez kanı bozuk olan bu hadsize, Sivas parlemontosu kürsüsünden cevap vermek için söz almış bulunmaktayım. Sivas’tan sesleniyorum ey Loannis Lagos, ecdadı belirsiz, dinsiz deyyus kürsüde baya horozsun horoz bir daha tarih yazdırma bize" dedi.

SİVAS 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:02

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