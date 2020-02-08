Hasta traktörle ambulansa ulaştırıldı

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde kor yolları kapatınca diyaliz hastası ambulansa traktörle taşındı.

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı köy yollarını araç ulaşımına kapattı. Hastaların hastanelere ulaştırılmasında zorluklar yaşandı. Suşehri ilçesi Gelengeç köyünde rahatsızlanan bir diyaliz hastası 112 ekiplerinden yardım istedi. Kapalı köy yolunu açmak için İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Yol açma çalışması sürerken, hasta yakınları tarafından bir traktör yardımı ile ambulansa ulaştırıldı. İlçe Devlet Hastanesine nakledilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİVAS 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:02

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