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Yolda kalan hastaya, karla mücadele ekipleri yetişti

DHA

SİVAS'ta, rahatsızlanan diyaliz hastası Fatma Özcan, traktörle hastaneye götürülmek istendiği sırada kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yaşlı kadın, 2 saatlik çalışmanın ardından olay yerine ulaşan karla mücadele ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 

SİVAS'ta, rahatsızlanan diyaliz hastası Fatma Özcan, traktörle hastaneye götürülmek istendiği sırada kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yaşlı kadın, 2 saatlik çalışmanın ardından olay yerine ulaşan karla mücadele ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 
Suşehri ilçesi Gelengeç köyünde, diyaliz hastası olan kadın rahatsızlanmasının ardından, hastaneye götürülmek üzere yakınları tarafından traktör ile yola çıkarıldı. Ancak kar ve tipi nedeniyle yolda kalınca, sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbarı alır almaz yola çıkan 112 Acil Sağlık ekipleri de yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ilerleyemeyince Suşehri İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım talep etti. Harekete geçen karla mücadele ekipleri, 2 saatlik çalışmayla olay yerine ulaştı. Ambulansa alınan diyaliz hastası kadın, Suşehri İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

SİVAS

08 Şubat 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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