Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına kapandı

'Babam ve ben'

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KayseriMalatya karayolu. Pınarbaşı ve Darende ilçeleri arasında devam eden yoğun tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

KayseriMalatya karayolunun Kayserinin Pınarbaşı ilçesi, Sivas’ın Gürün ilçesi ve Malatya’nın Derende ilçesi geçişlerinde devam eden yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Hava şartları ulaşımı imkansız hale getirirken sürücüler zor anlar yaşadı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi. Yolda kalan araçlar Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışması ile kurtarılırken, Karayolu, Pınarbaşı ve Darende ilçeleri arasında araç ulaşımına kapatıldı.

SİVAS 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:02

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