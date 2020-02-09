Sivas’ta 464 köy yolunda karlı mücadele sürüyor

'Babam ve ben'

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Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından 464’ünde karla mücadele çalışması sürüyor.

Sert kış şartlarının yaşandığı Sivas’ta hava sıcaklığı 15 dereceye düştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın kesildiği köy yollarından bir bölümü araç ulaşımına açılırken 464 köy yolunda ise karla mücadele çalışmasının sürdüğü belirtildi. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 25 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

SİVAS 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:01

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