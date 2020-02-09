İmranlı, eksi 22 derece ile dondu

Terk etti diye yaktı: Çok sevdiğim için yaptım

SİVAS'ta kar yağışı etkisini soğuk havaya bıraktı. İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye kadar düştü.

Sivas'ta kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. İmranlı ilçe merkezinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı. Vatandaşlar sıcak su ile arabaların buzunu çözmeye çalıştı. Ayrıca Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak buz tuttu. İlçede apartmanlarda dev buz sarkıtları oluşurken, dükkanların camları da buzla kaplandı.

İlçe sakinleri, soğuk havalara her zaman alışık olduklarını söyledi.



SİVAS 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:01

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