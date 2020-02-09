Kara saplanan ambulans traktörlerle kurtarıldı

'Babam ve ben'

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Sivas’ta hasta kurtarmaya giden ambulans kara saplanınca imdadına traktörler yetişti.

Sivas’ta sert kış şartları hayatı her alanda güçleştiriyor. Gürün ilçesi Eskihamal köyünde bir doğum hastasını almaya giden ambulans kara saplandı. Tipinin de etkisiyle araç ve içerisindeki sağlık ekibi mahsur kalınca yardımlarına köy sakinleri yetişti. Kara saplanan ambulans traktörlerin yardımı ile çekilerek saplandığı yerden kurtarıldı. Ardından hasta ambulansla alınarak hastaneye yetiştirildi.

SİVAS 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

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İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:07

YATSI 19:26

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