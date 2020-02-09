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Okan Buruk: “Lig yarışı zorlu bir şekilde sürüyor”

İHA

Okan Buruk: “Lig yarışı zorlu bir şekilde sürüyor”

DG Sivasspor ile deplasmanda 11 berabere kalan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk, “Bu periyot içerisinde en yüksek puanı toplayanlar kendine avantaj yakalayacak ama lig yarışı zorlu bir şekilde sürüyor. Bu zorlu sürecin içerisinde de en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.
Süper Lig’in 21. hafta müsabakasında DG Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 11 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hava şartlarından dolayı iki takım için de zor bir karşılaşma olduğunu söyledi.
Buruk, “Hava şartları ve saha şartlarının zor oldu. Maçtan önce iki takımı da korkuttu. Çok çekişmeli bir maç ortaya çıktı. İki takım da oyun içerisinde kaldı ve kazanmak için elinden geleni yaptı. Tempolu, istekli özellikle televizyon karşısında maçı izleyenler için güzel bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk. Sivasspor da kazanmak istiyordu. Oyun elimize geldi. Özellikle 80’de yediğimiz gole baktığımızda 10’ı koruyabilirdik. Daha sonra iki takımın da pozisyonları oldu. İki takım da kazanabilirdi. 1’er puana bakınca bizim için özellikle Sivas deplasmanında çok kötü bir sonuç olarak görmememiz gerekiyor ama 80’de gol yemesek, daha iyi savunma yapabilseydik 3 puanla ayrılma şansımız da vardı. Ben hem Sivasspor’u hem de kendi oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Güzel ve tempolu bir karşılaşma oldu. İstekli ve ligin üst sıralarına yakışan bir karşılaşma oldu. Bundan sonraki hafta Beşiktaş ile oynuyoruz. Yine bütün takımlar bir biriyle oynayacak. Bu periyot içerisinde en yüksek puanı toplayanlar kendine avantaj yakalayacak ama lig yarışı zorlu bir şekilde sürüyor. Bu zorlu sürecin içerisinde de en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

“Ben penaltı olarak görmedim”
Maçın hakeminin kötü bir maç yönetmediğini söyleyen Buruk, “Bizim ilk yarı Crivelli’ye yapılan bir müdahale vardı ceza sahası içerisinde ona da penaltı verilebilirdi. Diğer pozisyona baktığımızda kendi oyuncumuzun ayağına çarpmış. Ayağından eline geliyor. Ben penaltı olarak görmedim açıkçası. Direk olarak eline gelseydi penaltıydı ama kendi vücudundan geldiği için genelde bu tür pozisyonlara penaltı vermiyorlar. Hakemin çok kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum” ifadesini kullandı.

SİVAS

09 Şubat 2020 Pazar

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