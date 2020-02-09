Yatabare bu sezonki 10. golünü attı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 42 puanla lideri Sivasspor’un tecrübeli oyuncusu Mustapha Yatabare, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon 10. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile karşılaşan DG Sivasspor’da Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 80. dakikasında Yatabare, Paul Papp’ın asistiyle meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 10. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Yatabare, golden sonra taraftarlar tarafından büyük alkış topladı. Yatabare ayrıca takımda en golcü futbolcu konumunda bulunuyor.

SİVAS 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:07

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.