'Babam ve ben'

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SİVAS'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceye düşerken, Kızılırmak, kısmen dondu. Nehrin yüzeyinde, yüzen buz adacıkları oluştu.

Sivas'ta kar yağışı sonrası dondurucu soğuk etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldüğü kentte birçok yer, buzla kaplandı. Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'ın İmranlı ilçesinden doğan Kızılırmak, kısmen buz tuttu. Donan nehrin kent merkezinden geçen bölümünde yüzen buz adacıkları oluştu.

Öte yandan kent genelinde kar yağışı nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 290 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



SİVAS 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

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