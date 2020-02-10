'Babam ve ben'

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– Sivas’ta iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 15.00 sıralarında Sivas Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Erzincan istikametinden Sivas yönüne ilerleyen 24 AV 357 plakalı otomobil, Organize Sanayi bölgesi kavşağında bulunan 58 AAK 773 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan B.İ, M.İ, S.İ, F,İ ve S.İ yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SİVAS 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:08

YATSI 19:27

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